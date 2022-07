Tragedia a Paola, malore mentre gioca a padel: muore il neo consigliere Francesco Sansostri

Un malore è stato fatale a Francesco Sansostri 52 anni, neo eletto consigliere comunale di maggioranza, che si era insediato in assise appena cinque giorni fa.

Sansostri stava giocando nel tardi pomeriggio di oggi a padel nei campi del Dopolavoro ferroviario di rione Giacontesi. Durante la consueta partitella con gli amici improvvisamente il 52nenne si è accasciato al suolo. Tempestivi sono stati i soccorsi dei presenti per cercare di rianimarlo e poi dei sanitari del 118 di Paola sopraggiunti sul posto che lo hanno portato in nosocomio, al "San Francesco", ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sansostri era anche proprietario di un campo di padel sul lungomare cittadino e da sempre un amante dello sport.

Francesco Sansostri eletto nelle fila della Migliore Calabria era stato nominato vicepresidente del consiglio comunale cittadino alla prima assemblea. Si era affacciato nell'ultima tornata per la prima volta in politica riuscendo ad entrare in assise.

Diversi i messaggi di cordoglio dal mondo politico e da quello associazionistico cittadino.

Francesco Sansostri

