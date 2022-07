Centro storico Cosenza... allergico alle infiltrazioni mafiose: siglato il protocollo di legalità

Siglato il Protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell’ambito degli interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) «Cosenza - Centro storico».

Firmata alla presenza del Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, dal Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella e parti coinvolte, l’intesa permetterà inoltre di avviare le procedure per la riattivazione della piattaforma SiLeg (Sistema Legalità) adottata per il controllo dei cantieri del Grande Progetto Pompei, che si potrà applicare anche agli altri CIS di pertinenza del Ministero della Cultura.

«Un ulteriore passo avanti nell’attuazione delle opere di riqualificazione e rigenerazione del centro storico di Cosenza», commenta con soddisfazione il Sottosegretario Borgonzoni. «Ringrazio il Responsabile Unico del Contratto, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Luigi Aquino, per la solerzia e l’impegno profuso. Prossimo passaggio: il Protocollo Interferenze»

