Ragazza scomparsa e poi ritrovata a Corigliano Rossano: ancora tanti i dubbi da sciogliere

Non sembrano delinearsi profili penali della vicenda di Pina Sidero, la ragazza di Rossano di 22 anni, scomparsa da casa e “riapparsa” due giorni dopo. La ragazza è stata trovata legata per un polso ad una rete di recinzione in filo spinato a poche decine di metri dalla sua casa, da cui era uscita in ciabatte e con un semplice prendisole blu per recarsi nel vicino orto di casa. Poi da lì le sue tracce si perdono. Due giorni in cui non si sa cosa abbia fatto e dove sia stata.

Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano non si sono di fatto mai fermate e sono state condotte con puntiglio senza tralasciare alcuna pista, per come sottolineato anche dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Al momento, però, il quadro emerso dalla attività investigativa non ha portato i magistrati a indicare responsabilità penali in una vicenda che, per diversi giorni, ha catturato l’attenzione generale, soprattutto per le modalità con cui era avvenuta. La ragazza, come è noto è stata ritrovata in luogo che era già stato battuto dalle squadre di soccorso, compresi i cani molecolari, quindi in quel punto è stata portata o è giunta successivamente. Un elemento che di fatto fa ipotizzare che nei due giorni in cui di lei non si sono avute notizie, non si sia mai allontanata troppo dal casolare in contrada Santa Caterina in cui abitava con la mamma e una delle sorelle.

