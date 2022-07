Giocava in acqua con altri amici quando per un urto scivola e sbatte violentemente il viso sulla canoa. È accaduto oggi pomeriggio in località Zolfara, a Rossano, dove una ragazza è stata prima soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasferita in elisoccorso all'Annunziata di Cosenza per un sospetto e grave trauma cranico. Sul posto anche gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza.

© Riproduzione riservata