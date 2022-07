Prevenzione nutrizionale post Covid, l'Agifar Cosenza in prima linea

Agifar Cosenza parteciperà alla IV edizione del Go Energy Colors Festival Calabria. Per l’occasione sarà presente una top star italiana conosciuta in tutto il mondo: Fred De Palma!

L'associazione giovani farmacisti sarà presente per parlare di prevenzione nutrizionale Post COVID. "Essendo un evento in cui vedrà tantissimi giovani partecipare, abbiamo voluto, come Associazione, promuovere le corrette abitudini alimentari che da alcuni dati risulta essere molto alterata nella popolazione giovanile in seguito alla pandemia".

