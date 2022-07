Anziana travolta e uccisa a Castrovillari, perizia sul furgoncino

Nominato un nuovo consulente tecnico d'ufficio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, e questo dopo l'esame autoptico e la consegna della salma ai familiari per il rito dei funerali, nella giornata di ieri ha deciso di nominare un consulente tecnico che dovrà procedere ad accertamenti tecnici irripetibili sul veicolo (un furgoncino bianco) che, lo scorso giovedì, a Frascineto, per cause in fase di accertamento ha investito e generato la morte della signora di 71 anni. La sciagura è avvenuta intorno alle 18, nei pressi del ponticello che lega il Comune di Frascineto a Eianina. Il sostituto procuratore della Repubblica, la dottoressa Veronica Rizzaro, a tutela di tutte le parti in causa ha deciso di nominare, proprio questa mattina, al secondo Piano del Tribunale di Castrovillari, l'ingegner Francesco Tarsitano. Del passaggio sono stati avvisati i legali del conducente del mezzo, vale a dire gli avvocati Roberto e Lorenzo Laghi, quindi il patrono della famiglia della donna, ossia l'avvocato Ugo Anelo, del Foro di Castrovillari. Le parti sono state, altresì, informate della facoltà di nominare (in qualsiasi momento) uno o più periti di parte che possano definire il quadro di un incidente che ha completamente sconvolto la comunità di Frascineto, ma anche gli amici dei familiari che, a Castrovillari, conoscevano bene una signora molto legata alla famiglia e, soprattutto, sempre ponta a aiutare il prossimo attraverso l'attività di volontariato che svolgeva all'interno della parrocchia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata