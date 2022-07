Cosenza, coincidenze perse per pochi attimi e passeggeri beffati

Treni ad alta velocità: un sogno per Cosenza e dintorni. Sarà così almeno fino al 2030. Ma da queste parti il trasporto ferroviario è da tempo all’anno zero. Manca proprio l’abc del servizio. Le cose fondamentali. Ecco perché è vietato fare voli pindarici. La situazione è insostenibile. Lo si capisce quando si arriva alla stazione di Paola, si scende e si vede sfumare per pochi secondi la coincidenza che porta a Vaglio Lise. In Calabria i vertici di Trenitalia sono cambiati di frequente, ma il modus operandi è rimasto lo stesso. Non si tiene conto della mobilità in Calabria e del contratto di servizio con la Regione. Gli utenti se la prendono con il personale il quale che fa spallucce. Ad ogni cambio orario stagionale le cose non migliorano, anzi peggiorano, nonostante l’istituzione di treni che collegano in tempi più celeri Reggio e Roma. Qualche esempio: Intercity 723 da Roma a Palermo, con partenza dalla Capitale alle 7,36 e arrivo a Paola alle 12,32. Il convoglio per Cosenza parte alle 12,19. Una beffa per i viaggiatori. Stessa sorte per quelli che viaggiano sul Freccia Argento 8333 delle 8,58 che in 3 ore e 24 minuti arriva a Paola. E la corsa successiva è fissata alle 13,27. E ancora: Freccia Argento 8863 con partenza da Roma alle 110,47 e arrivo a Paola alle 14,31, il trenino per Vaglio Lise parte alle 14,27, per il successivo bisogna aspettare un’ora

