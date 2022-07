Rende, ecco come diventerà operativo l’innovativo sistema dei rifiuti

Ha suscitato molto interesse, in città, l’annuncio dell'assessore Ziccarelli. Tra qualche giorno, Rende si appresta a modificare – ancora una volta – abitudini ed orari per conferire i propri rifiuti. Al via la “rivoluzione” come l’ha definita lo stesso assessore al ramo. Via tutti i mastelli dei condomini e spazio ai nuovissimi carrellati.

«Nei primi giorni di agosto completeremo l’iter anche per le attività commerciali», ha anticipato a Gazzetta. Tante novità, dunque. A partire dalle cosiddette Pez, le mini isole ecologiche, che hanno fatto discutere negli ultimi anni. «Siamo in fase di ultimazione di ulteriori lavori. Sia per gli sportelli, con chiusure migliori, sia per l’utilizzo delle telecamere. Interne ed esterne. Il vero problema non è infatti la raccolta. È monitorata continuamente. Bensì il conferimento con la modifica delle abitudini dei tutti noi». In effetti il nuovo Piano dei rifiuti era stato annunciato 8 mesi fa: novembre 2021. Due ecocentri nei quali saranno inseriti i centri di riuso, eco compattatori “Mangiaplastica”, bidoni carrellati per i condomini, digitalizzazione della raccolta con una centrale operativa che monitorerà le attività, video sorveglianza h 24 per Pez, monitoraggio dei punti critici con foto trappole.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata