Cosenza, tempi stretti per le assunzioni dei prof

Una settimana di tempo, o poco più. Sono giorni di scadenze e attenzione massima per le immissioni in ruolo dei docenti relative all’anno scolastico 2022-23. Il ministero ha chiarito che tutte le procedure ordinarie dovranno essere completate entro martedì 2 agosto, avvalendosi della procedura automatizzata creata ad hoc per evitare inghippi, ritardi e altri problemi a livello locale. Dopodiché, dal 3 al 10 agosto, quando l’intera procedura dovrà essere completata, scatterà la fase della cosiddetta Call veloce che è sempre destinata alle immissioni in ruolo.

Esaurita la fase delle assunzioni a tempo indeterminato, si passerà all’attribuzione delle supplenze annuali, con termine sia al 30 giugno che eventualmente al 31 agosto 2023. Una fase destinata ai docenti precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (tantissimi anzitutto gli aspiranti docenti di sostegno), i quali, per partecipare, dovranno presentare un’apposita domanda su Istanze online nelle date che nei prossimi giorni saranno indicate sempre dal ministero. Si parla della prima metà di agosto, in modo che dal primo settembre tutti i docenti, compresi i supplenti, possano essere in servizio nelle scuole cui sono stati destinati, in modo da preparare al meglio l’avvio del prossimo anno scolastico. In questa fase verranno assegnate anche le supplenze finalizzate al ruolo da Gps Sostegno prima fascia.

