Paola, l'importanza del raddoppio della galleria e della tratta ferroviaria

Si è svolto a Paola il dibattito pubblico sul raddoppio della tratta Paola/San Lucido Marina-Cosenza e sulla nuova galleria Santomarco, legati alla realizzazione dell’alta velocità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria.

Nella sala consiliare del Comune di Paola all’iniziativa aperta, però forse non adeguatamente pubblicizzata, c’è stata poca partecipazione. Non è escluso che possa esserci un aggiornamento. In seguito a quanto pare ci saranno da espropriare nell’area dei lavori terreni e proprietà. La situazione non è semplice. La Fillea Cgil spiega come in particolare «il raddoppio di questa galleria (la Santomarco) rappresenta un fatto straordinario. La sua realizzazione è importante non solo per la mobilità ma anche e soprattutto per lo sviluppo della nostra Regione.

I lavori, per un importo di 1 miliardo e 410 milioni di euro, sono finanziati con il fondo complementare. Siamo convinti oggi, come non mai, che bisogna fare fronte comune (governo regionale, istituzioni, forze sindacali e semplici cittadini) per chiedere al Governo centrale la giusta attenzione verso la Calabria e, soprattutto, verso le opere infrastrutturali strategiche per la nostra regione.

