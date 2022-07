Amantea, riapre corso Indipendenza

In ritardo rispetto alle previsioni, ma in tempo per salvare la stagione estiva che ad Amantea, ed è questo un dato che meriterebbe ben più di una riflessione, non è ancora entrata nel vivo, corso Indipendenza torna ad essere transitabile.

Le due anime del centro storico, da un lato Catocastro e dall’altro la Chiazza, possono così finalmente tornare ad abbracciarsi. Dopo la frana del gennaio 2021 che di fatto spezzò in due il borgo antico, la strada che collega i due quartieri è stata completamente riaperta. Un atto che fa tirare un sospiro di sollievo alle tante realtà commerciali che vivono ed operano nel città vecchia. Resta da sistemare via Duomo: l’arteria che si inerpica fino al castello e che nelle previsioni dell’ufficio tecnico del Comune di Amantea, diretto da Francesco Stellato, dovrebbe essere sistemata a partire dal prossimo mese di settembre.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata