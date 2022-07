Cetraro, aggredisce una ragazza in spiaggia: "Sei il demonio"

Momenti di forte apprensione ieri pomeriggio sulla spiaggia di Cetraro. Una donna di 35 anni, all'improvviso, ha aggredito una ragazzina mentre le due erano in acqua. La donna - hanno raccontato i testimoni - teneva la ragazzina con la testa sotto l'acqua urlando parole senza senso come «Tu sei il demonio». Il tempestivo intervento dei bagnanti ha evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno sottoposto la donna a trattamento sanitario obbligatorio. Da quanto si è appreso la 35enne ha già dato in escandescenza in passato e sembrerebbe che, sempre nella giornata di ieri, si era recata al Santuario di Paola e aveva urlato contro un fedele.

