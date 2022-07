Paola, Puntoriero (SI): «Sugli espropri dell'alta velocità bisogna fare chiarezza»

«Desta meraviglia che ancora ad oggi non siamo a conoscenza di nulla di certo sul Piano trasporti cosentino». Luigi Puntoriero di Sinistra Italiana interviene sul dibattito che si è sviluppato sull’alta velocità. «La nuova galleria Paola-Cosenza - si chiede - servirà se poi per contro la linea ionica è rimasta com’era?» Quindi sulla possibilità di spogliare i beni privati per consentire l’opera a Paola: «Certamente dobbiamo avere chiarezza e certezze e atti documentali su come si gestiranno eventuali espropri sulle aree destinate ai lavori e su come verrà allacciato il tracciato ferroviario sullo snodo ferroviario di Paola». A breve Sinistra Italiana ne discuterà a Paola ma nel frattempo esprime preoccupazione per quanto emerso dal recente dibattito pubblico.

