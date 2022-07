Spezzano Sila, il Soccorso alpino salva un biker ferito mentre percorreva un sentiero sterrato

Allertati, nella mattinata di oggi, dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza, tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria congiuntamente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono intervenuti per un biker che, caduto mentre percorreva un sentiero sterrato in località Spirito Santo (quota 1600 m. circa) nel comune di Spezzano della Sila (CS), si procurava diversi traumi non gravi ed escoriazioni al viso. Una volta recuperato, l'infortunato è stato affidato alle cure dei medici del 118.

