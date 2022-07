Ordigno bellico rinvenuto nel mare antistante Scalea

Un presunto ordigno bellico, adagiato sul fondo a circa 1,5 metri e lungo circa 40 centimetri, è stato rinvenuto nel tratto di mare antistante la nota località balneare Ajnella, situata proprio nel centro cittadino di Scalea. Lo ha reso noto, con apposita ordinanza, il capo del Circondario marittimo e comandante del porto di Maratea, Tenente di vascello Michele Lenti, a seguito di specifica segnalazione. Nell’ordinanza si sottolinea che il presunto ordigno bellico si trova “in posizione Lat. 39°49’.136 N e Long. 015°46’.978”. Pertanto, il comandante Lenti ha ritenuto “per quanto di competenza, dover adottare urgenti misure di salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione, considerata la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione e navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento delle operazioni necessarie alla bonifica dell’ordigno da parte del nucleo Sdai della Marina militare”. Di conseguenza, ha ordinato, con decorrenza immediata e fino al termine delle operazioni di bonifica, l’interdizione per un raggio di circa 100 metri della zona di mare coinvolta, vietando nella stessa “la navigazione, la sosta, la pesca e i mestieri affini, nonché la balneazione, l’attività diportistica in genere e ogni altra attività subacquea”. Inoltre, “I contravventori all’ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e cose derivanti dal loro illecito operato”. All’ordinanza del comandante Michele Lenti ha fatto subito seguito una comunicazione in merito dell’amministrazione comunale, rivolta ai cittadini e ai turisti.

