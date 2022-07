Ospedale di Cosenza, ultimatum della Rsu all’Azienda

Oltre al danno la beffa per i dipendenti dell’Azienda ospedaliera. Il danno causato da turni massacranti ormai da due anni, da quando cioè è cominciata l’emergenza Covid, per la mancanza di risorse umane adeguate. E la beffa dovuta al mancato rispetto di impegni da parte dell’Azienda per quanto riguarda organizzazione del lavoro e pagamento di indennità varie. La Rsu, coordinata da Giuliano Esposito, ha trasmesso l’ennesimo documento contenente una serie di richieste trasmettendolo alla direzione generale dell’Azienda ospedaliera, al commissario straordinario Gianfranco Filippelli e al direttore amministrativo Tiziana Ciuci. Il documento è firmato oltre che da Esposito anche dal presidente della Rsu, Fabiola De Franco, e dal vicecoordinatore Ugo Chiodo, d’intesa con le varie sigle sindacali: Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing ed Fsi.

Nel documento che fa riferimento alle precedenti missive e agli incontri tenuti presso gli uffici amministrativi e in sede di Delegazione trattante la Rsu si fa portavoce delle istanze avanzate dai dipendenti dell’Azienda ospedaliera sollecitando la definizione dei vari problemi inevasi. I sindacati chiedono il dettaglio dei fondi analitici 2021. «È importante», si legge nel documento, «la precisa conoscenza dei fondi, al fine di potere garantire la disponibilità delle adeguate somme sulla produttività relativa al 2021 e per potere avviare il tavolo di contrattazione decentrata in merito al nuovo Ccnl».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata