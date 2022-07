Acquappesa, porte aperte alle Terme fino al mese di dicembre

Si riparte. Le Terme Luigiane hanno riaperto i cancelli dopo due anni. L’atmosfera è serena e distesa. I lavoratori sono tornati al loro posto dopo che l’assemblea con la Cisl ha valutato positivamente l’ipotesi di verbale di accordo costruito in questi giorni con l’Amministrazione delle Terme Sibarite e con il suo amministratore Gianpaolo Iacobini, relativo al futuro del compendio.

«Nell’accordo - spiega la Cisl - viene sancito che dovranno essere assunti in via prioritaria e preferenziale i lavoratori e le lavoratrici che hanno prestato la propria attività nel triennio precedente». Per quest’anno le Terme termineranno le loro attività a dicembre.

