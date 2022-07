Scuola a Cosenza, 71 immissioni in ruolo per il personale Ata

È arrivato il momento degli Ata. Ottime notizie in agenda per il personale amministrativo tecnico e ausiliario: sono stati resi noti i numeri relativi alle disponibilità per le diverse categorie e le cifre riguardanti le immissioni in ruolo previste, sempre organizzate in base ai diversi ruoli degli Ata, inoltre tanto a livello regionale quanto provincia per provincia.

Si poteva dare di più

Il ministero dell’Economia e delle Finanze complessivamente a livello nazionale ha autorizzato un contingente di 10.116 unità a fronte di 27.704 di posti in organico di diritto. Le assunzioni vengono fatte dalle graduatorie Ata 24 mesi di prima fascia. In queste settimane sono in via di pubblicazione le graduatorie aggiornate definitive.

Il sindacato Anief ha sottolineato che in realtà si stabilizzerà solo il 36% dei posti vacanti e disponibili che attualmente sono 27.704. Nell’anno scolastico precedente erano stati stabilizzati il 45% su 26.653 di posti vacanti e disponibili.

