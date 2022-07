Dirigente della Polizia locale, a Corigliano Rossano il concorso è tutto da rifare

Il comando di Polizia locale di Corigliano Rossano dovrà rimanere ancora senza dirigente a capo del presidio dei Vigili urbani della città. Sarà tutto da rifare il concorso di dirigente, bandito dal Comune.

Nessuno dei tre candidati superstiti, che hanno sostenuto la seconda prova scritta, lo scorso 27 luglio, è stato ammesso alla prova orale dalla commissione esaminatrice presieduta dal Prof. Giuseppe Amarelli che ha comunicato l’esito, pubblicato sul sito del Comune. Nessuno dei tre candidati ha raggiunto il punteggio di 21 necessario per accedere alla prova orale. I tre si sono fermati a 12 , 15 e 14 punti. Alla seconda prova scritta erano stati ammessi tre candidati, a seguito della prima prova tenutasi in data 26 luglio scorso ed alla quale hanno partecipato sette candidati rispetto ai diciannove regolarmente ammessi. La traccia, sorteggiata tra 3, sicuramente pertinente al ruolo da ricoprire riguardava “la procedura di affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli”.

