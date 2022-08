Giornata triste per Santa Maria del Cedro. Una turista napoletana di 28 anni è stata trovata morta in una casa in zona marittima. La giovane sarebbe stata colta da infarto, all'improvviso. Sono stati i vicini di casa a lanciare l'allarme dopo aver avvertito le urla disperate dei famigliari della ventottenne.

