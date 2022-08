Castrovillari, oltre un milione di euro per la basilica di San Giuliano

C'è anche la Basilica Minore Pontificia di San Giuliano tra le cinque misure finanziate nell'ambito dei Piani di ripresa e resilienza previsti dai Beni culturali per la Cei e la Diocesi di Cassano. La notizia è stata confermata ieri mattina dal vescovo mons. Francesco Savino e dal responsabile e referente dei Beni culturali della Diocesi, don Alessio De Stefano. La somma supera abbondantemente il milione di euro (1.290mila euro) e servirà per il recupero del campanile e della Basilica Minore. Soddisfatto, e non poteva essere diversamente, mons. Savino ha sempre operato per migliorare il patrimonio religioso e culturale della città di Castrovillari, sicuramente tra i più antichi della Calabria con le sue Chiese, almeno quelle più antiche, che si trovano soprattutto dislocate all'interno del centro antico e la Civita. La Basilica di San Giuliano, tra l'altro patrono della città di Castrovillari, non ha certamente trascorso un periodo sereno: fu tra le chiese maggiormente colpite dal sisma del 2012 e tra quelle che dovettero bloccare aree e manufatti antichissimi che adesso saranno oggetto di gare di appalto e di lavorazioni assolutamente indispensabili per la Soprintendenza.

