Niente climatizzatori, vigili urbani di Corigliano Rossano stremati dal caldo

Quando la stagione estiva è giunta al giro di boa, gli uffici della Polizia locale di Piazza Matteotti dell’area urbana di Rossano, continuano a rimanere senza climatizzazione mentre il personale, deve sopportare, suo malgrado, le temperature torride di questa prima parte dell’estate. Un problema che si trascina da tempo e che ancora non si riesce a risolvere nonostante le sollecitazioni giunte agli organi comunali dagli organi di informazione che hanno percepito il malessere che si trascina all’interno dell’ambiente della Polizia locale. E sollecitazioni a risolvere il grave inconveniente giungono anche dalla consigliere comunale ed assessore provinciale Adele Olivo, dopo quelle avanzate all’Amministrazione Comunale dal dirigente di Fratelli d’Italia, Emanuele Sapia.

La consigliera di centrodestra nella vicenda in atto individua anche la beffa dovuta al fatto che il motore centralizzato preposto ad alimentare gli apparecchi interni alle varie stanze dell’ufficio è stato acquistato, con una spesa dalla 10 alle 15mila euro, e, secondo la denuncia della Olivo, giacerebbe da circa un mese letteralmente parcheggiato (oltretutto nel posteggio per disabili) in piazza Matteotti, con tanto di transenne e nastri bianchi e rossi.

