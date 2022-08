Ombrelloni sequestrati a Scalea e Diamante

Tolleranza zero a Scalea e a Diamante contro i “furbetti” del miglior posto garantito in spiaggia. A Scalea - per come reso noto dall’amministrazione comunale - gli agenti della Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Adriano Serra, hanno, infatti, effettuato il sequestro di numerosi ombrelloni presso la spiaggia libera della Baia del Carpino. In particolare, in una nota si sottolinea che «il sindaco, Giacomo Perrotta, ha disposto il sequestro degli ombrelloni “segnaposto” che erano stati lasciati a presidio delle migliori postazioni nella spiaggia della Baia del Carpino. La cultura della responsabilità e del rispetto degli altri deve essere la base di una civile e pacifica convivenza ed è dovere della pubblica amministrazione rimuovere ogni atteggiamento che vada nella direzione opposta».

A Diamante, invece, la Guardia costiera di Maratea, congiuntamente al personale dell’Ufficio locale marittimo di Diamante e alla Polizia locale hanno messo a segno un’importante operazione sequestrando quasi duecento tra lettini, sdraio e ombrelloni piantati sull’arenile anche la notte.

