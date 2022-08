Rende, innovazione e futuro: presentato il progetto di ricerca “Tech4You”

Una ricerca innovativa. Determinante per il prossimo futuro e che coinvolge gli studiosi di due regioni. Gli obiettivi e il programma di ricerca di “Tech4You”, finalizzati a contrastare il cambiamento climatico per favorire il miglioramento della qualità della vita, sono stati presentati all’Unical, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nell’iniziativa.

“Tech4You”, il progetto di ecosistema dell’innovazione calabro-lucano, è uno degli undici Ecosistemi territoriali vincitori del bando Pnrr del Ministero dell’università e della ricerca. È risultato il secondo migliore in Italia, ottenendo un finanziamento di 119 milioni di euro, e il suo principale scopo è il trasferimento tecnologico dei prodotti della ricerca al territorio per lo sviluppo dell’innovazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata