Scuola a Cosenza, concesse 2.896 cattedre per i docenti di Sostegno

Appuntamento al 12 agosto, data chiave per la pubblicazione di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relative al Sostegno. Un primo passaggio, fondamentale, della mobilità annuale, cui seguirà l’ufficializzazione dei movimenti riguardanti invece i docenti impegnati sul Posto comune. La data, come altre relative a ulteriori scadenze dei prossimi giorni e settimane, è emersa ieri in un incontro svoltosi all’Ufficio scolastico regionale tra la direttrice generale Antonella Iunti e le forze sindacali. Ovviamente s’è parlato anche di molto altro, cercando soluzioni condivise per fare cominciare al meglio il prossimo anno scolastico.

C’è grande attesa sulla pubblicazione dei provvedimenti relativi alla mobilità annuale, poiché sono migliaia i prof interessati a ottenere una cattedra più vicina al luogo di residenza, anzitutto per ragioni familiari.



