Lite nel Cosentino, un uomo accoltellato finisce in ospedale

Violenta rissa, nella notte, sul lungomare di Cittadella. Un carabiniere in vacanza sul Tirreno è stato accoltellato e si trova, adesso, ricoverato in ospedale. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo di origini campane era intervenuto per sedare una rissa che avrebbe coinvolto anche il figlio. Da chiarire la dinamica.

Sul posto sono giunti poi i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Scalea. I militari stanno ascoltando alcuni testimoni. Stanotte il lungomare era pieno di turisti. Secondo quanto è stato riferito da alcuni dei presenti, il carabiniere sarebbe sceso armato.

