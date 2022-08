Mandatoriccio, ritrovata la studentessa scomparsa mercoledì mattina

Esce di casa per recarsi al lavoro a Mandatoriccio, sparisce per ore e poi viene ritrovata in serata.

Sono state ore di angoscia quelle che si sono vissute nella giornata di ieri a Mandatoriccio e in tutto l’hinterland del piccolo centro del Basso Jonio, per la scomparsa di Teresa Parrotta, 22 anni, che per fortuna in serata è stata ritrovata e ha fatto ritorno a casa.

Di lei si erano perse le tracce ieri mattina alle 6, dopo che era uscita di casa alle prime ore del mattino per raggiungere il panificio dove di recente aveva trovato lavoro, ma dove non era mai arrivata.

Una assenza che non è passata inosservata, anche perché la giovane non aveva dato alcun avviso, né ai datori di lavoro né ai familiari. La giovane era a bordo della sua auto, una Ford C Max di colore grigio topo, e sembrava essere stata risucchiata nel nulla. Era arrivata una segnalazione secondo la quale l’auto sarebbe stata avvistata attorno alle 9:30 del mattino di ieri a Reggio Calabria.

