Cosenza, assunzione di personale: arriva l’okay della giunta

Passi avanti dell’amministrazione comunale verso l’assunzione di personale per sopperire almeno in parte alle uscite continue che si stanno registrando in questi mesi per raggiunti limiti di età, inidoneità permanente, decesso e sulla base di “quota 100”. Solo quest’anno dalla pianta organica spariranno (dato complessivo fino a dicembre) una sessantina di dipendenti. Tra il 2018 e il 2021 sono andati via complessivamente 261 persone: 49 nel 2018, 75 nel 2019, 80 nel 2020 e 57 nel 2021. Nel 2023 andranno via 37 dipendenti, 11 nel 2024. Qualche giorno fa il sindaco Caruso e l’assessore Covelli hanno illustrato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 alla maggioranza e al presidente del Consiglio, Giuseppe Mazzuca. Giovedì mattina il Piano triennale e quello del 2022 è stato portato all’attenzione della giunta.

Ma la strada per raggiungere l’obiettivo è ancora lunga e disseminata di ostacoli a causa della stato di dissesto finanziario in cui si trova il Comune di Cosenza. Ci sono degli step da rispettare: va approvato il Bilancio preventivo dopo di che andrà inviala la richiesta alla Cosfel per avere l’autorizzazione alle assunzioni. Ci vorrà settembre-ottobre.

