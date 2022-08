Cosenza, cantiere del Parco Benessere. Il sindaco Caruso: “I lavori procedono bene"

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha effettuato un sopralluogo al cantiere del Parco del Benessere, dove i lavori procedono speditamente nel pieno rispetto dei cronoprogrammi stabiliti.

“Aver sbloccato i cantieri – afferma il primo cittadino - nello scorso mese di maggio è stato il primo fondamentale passo compiuto con il vicesindaco, Maria Pia Funaro, per evitare il rischio che il Parco del Benessere rimanesse l’ennesima “incompiuta” cosentina e calabrese. Ora siamo costantemente impegnati ad assicurarci che tutto vada nel verso giusto per poter consegnare l’opera nei tempi previsti”.

“Smantellare un cantiere che per tanto, troppo tempo, ha arrecato gravi disagi a residenti e non – prosegue il sindaco Franz Caruso – è stata per noi una priorità, su cui avevamo, peraltro, assunto precisi impegni anche in campagna elettorale e che oggi stiamo mantenendo. Sin dal nostro insediamento, infatti, ci siamo attivati per completare l’opera, seppur, lo ribadisco, in contrasto con la mia visione di sviluppo dell’area su cui ricade. Ma noi guardiamo solo ed esclusivamente al bene della collettività, che non poteva, quindi, sopportare la presenza a vita di quel cantiere disagevole che rappresentava una vera ferita aperta per tutta la città. Devo dire, comunque, che grazie anche al confronto proficuo avuto con gli uffici regionali competenti e con il Rup, è stato possibile non solo sbloccare il procedimento che la passata amministrazione comunale di centrodestra aveva, invece, bloccato, ma anche migliorare l’opera, lasciando aperto il tratto di strada compreso tra Via A. Lupinacci e Via A. Serafini, che rappresenta la più agevole via d’uscita dalla città per gli autobus in partenza dall’autostazione, con ovvi benefici sul traffico veicolare cittadino. In più è stata prevista la realizzazione di nuovi impianti sportivi, tra cui uno skate park su cui si è compiuto uno sforzo enorme per accogliere le meritevoli richieste della Federazione Regionale Skateboard di avere una pista omologata che potrà essere utilizzata per le competizioni regionali”.

“Devo dire – conclude il sindaco – che il sopralluogo è stato molto gratificante anche per l’incontro con gli operai, alcuni di nazionalità estera ma che parlano benissimo l’italiano, tutti altamente specializzati con cui è stato molto piacevole, nonostante la calura, fermarmi a parlare ricevendo rassicurazioni sulla qualità del lavoro che si sta svolgendo. Andando avanti di questo passo entro il prossimo autunno potremo consegnare l’opera alla fruibilità dei cosentini e, ne sono certo, sarà una grande festa per tutti”.

