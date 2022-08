Paola, cammina accanto ai binari. Il macchinista del treno frena ed evita il peggio

Uomo cammina in zona Pantani accanto ai binari, il macchinista frena e evita un eventuale investimento. La circolazione ferroviaria è stata così sospesa nel pomeriggio dalle 17 alle 17 e 25 sulla linea Paola-Reggio Calabria. In prossimità della stazione di Paola il macchinista del treno 8332 è stato costretto a una brusca frenata per la presenza di un uomo (un marocchino) vicino i binari. È partita poi dal capotreno la segnalazione alla Polfer di Paola che è intervenuta sul posto prendendo l’uomo e portandolo via. Non sono chiari i motivi della sua presenza sul rettilineo ferrato. In ogni caso è stato bravo il macchinista ad arrestare il convoglio. È scattata quindi nell’immediato l’interruzione della circolazione che tuttavia è ripresa dopo nemmeno mezz’ora. Ritardi si sono registrati (di circa venti-venticinque minuti) per due Frecciarossa, un treno Italo, un regionale e un treno merci.

