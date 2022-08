Scuola, a Cosenza 30 cattedre destinate all’assunzione dei prof precari

Sono i giorni della cosiddetta Call veloce, la procedura speciale inaugurata due anni fa che consente a quanti sono inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo, di presentare istanza per l’assunzione in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. I termini per partecipare alla procedura, con la presentazione delle istanze esclusivamente attraverso le funzioni Polis, vanno da giovedì scorso 4 agosto a lunedì prossimo 8 agosto. Non sono pochi i docenti precari interessati alla procedura, che tra l’altro è una delle ultime relative alla fase delle immissioni in ruolo e dev’essere completata entro mercoledì 10 agosto, dopodiché bisognerà passare alle altre scadenze, a cominciare dalla mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) di cui si attende l’esito nei prossimi giorni. Si comincerà il 12 con la pubblicazione dei movimenti relativi al Sostegno. Proprio ieri l’Ufficio scolastico provinciale ha reso note le cattedre libere per quanti sono interessati alla mobilità annuale. Sono riferite esclusivamente al Sostegno, ma riguardano sia la scuola dell’Infanzia che la Primaria e la Secondaria di secondo grado. Abbondano sia a Cosenza che a Rende nel resto dell’area urbana.

