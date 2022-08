Diamante, rubate otto installazioni al museo subacqueo

Ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, hanno rubato otto statue del museo subacqueo “Atlantide”. Era stato da poco inaugurato con opere dell’artista cosentino Francesco “Cisco” Minuti, opere eco sostenibili di un progetto attuato in collaborazione con l’Ente Parchi Marini di Calabria. L’appello è che vengano restituite le opere sottratte per consentire che l’intera mostra possa essere visibile a tutti fino a ottobre. Ha il patrocinio dell’Accademia nazionale del Peperoncino, mentre per le installazioni artistiche Minuti ha avuto la collaborazione dell’Associazione diportisti Diamante “La Ciurma”-Asso.Na.D.I. È un nuovo modo di unire arte e natura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata