Praia a Mare, diciottenne cade dal balcone

Momenti di grande paura e apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Praia a Mare. Attorno alle 18,30 un ragazzo di diciotto anni è caduto da un balcone sito al terzo piano di un’abitazione in via Piave.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e anche la polizia municipale. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale “Annunziata” di Cosenza dove è giunto in gravi condizioni. Momenti di fortissima apprensione per i familiari e i conoscenti del ragazzo che stanno vivendo attimi di forte apprensione.

Gli investigatori cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata