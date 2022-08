Call veloce, 152 assunzioni per i prof a Cosenza

Tempo scaduto. Ieri sera alle 23:59 s’è chiusa la possibilità di partecipate alle procedure di immissioni in ruolo attraverso la cosiddetta Call veloce sui posti residuati dalle immissioni da Graduatorie di merito (Gm) e Graduatorie a esaurimento (Gae). Entro giovedì dovrebbero essere pubblicati gli esiti. La Call veloce consente di nominare in ruolo gli insegnanti mediante chiamata diretta. Una modalità introdotta dalla legge 159 del 20 dicembre 2019 per coprire i posti vacanti e disponibili residuati in ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni annuali di immissione in ruolo.

È possibile per i docenti iscritti nelle Gm o Gae che chiedono di essere immessi in ruolo in una provincia differente da quella scelta per le graduatorie. Per fare un esempio, si è iscritti nelle Graduatorie a esaurimento o Graduatorie di merito di Milano, Como o Reggio Emilia, e si chiede di essere immessi in ruolo in provincia di Cosenza.

Sono emersi i dati relativi a disponibilità ed eventuali esuberi riferiti alla Call veloce. Riguardano le scuole dell’Infanzia e Primaria (nella scheda di fianco pubblichiamo quelle di Medie e Superiori) e sono organizzati per provincia oltre che per regione. In Calabria, a esempio, in riferimento all’Infanzia, risultano 60 posti disponibili in provincia di Cosenza, 25 a Reggio Calabria, 16 a Catanzaro, 7 a Crotone e 5 a Vibo Valentia. Complessivamente 113 disponibilità e nessun esubero.

