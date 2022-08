Spezzano Albanese, ripreso da drone della Regione con tanica mentre divampa incendio

Ripreso da un drone della Regione Calabria con una tanica in mano mentre divampava un incendio. Il fatto è accaduto a Spezzano Albanese, nel Cosentino. A renderlo noto è il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. «Anche oggi abbiamo identificato una persona, nel corso di un incendio, nascosta tra le sterpaglie, con in mano una tanica di benzina. Abbiamo video, foto e materiale sufficiente che servirà alle autorità competenti per stabilire la verità» scrive su Facebook. «Ricordo a tutti - aggiunge il governatore chiedendo ai suoi followers di diffondere il messaggio - che per i reati ambientali sono previste pene sino all’arresto. Attenzione. Con il fuoco non scherziamo».





