Stretta sulla movida ad Amantea. Di Tanna: intervenire

La consigliera comunale Emilia Di Tanna, in linea con l’istanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza, ha proposto al sindaco Vincenzo Pellegrino ed all’intero esecutivo «di creare le condizioni per un sinergico confronto sui temi della sicurezza e tutela dei giovani e del territorio attraverso l’indizione di un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza e capace di proporre e trovare modi e buone pratiche di collaborazione e cittadinanza attiva». Una misura richiesta a seguito dei disordini che da alcune sere e con rinnovata sistematicità si frequentano sul lungomare della città e non solo, in una visione di movida che non tiene conto del rispetto altrui. A questo confronto la Di Tanna ha invitato anche «i rappresentanti delle organizzazioni culturali, sociali, di volontariato e dell’associazionismo in generale, le forze dell'ordine e gli esercenti delle attività ristorative caratterizzate dalla frequentazione notturna di Amantea e Campora San Giovanni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata