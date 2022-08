Interruzione erogazione idrica a Cosenza per riparazione di una condotta dell'Abatemarco

Una interruzione della fornitura idropotabile si sta registrando in città, a causa dei lavori di riparazione di una condotta dell'Acquedotto Abatemarco la cui rottura si è verificata nel territorio di Santa Caterina Albanese. Lo ha comunicato questa mattina al Comune di Cosenza la Sorical. La Sorical ha informato Palazzo dei Bruzi sottolineando che il ripristino del servizio di fornitura idrica avverrà a lavori ultimati e nel più breve tempo possibile. A causa del basso livello del Serbatoio di Cozzo Muoio e al fine di garantire in via prioritaria il servizio di fornitura idrica all'Ospedale civile dell'Annunziata, Sorical ha raccomandato al Comune di saltare il turno di approvvigionamento idrico del serbatoio Merone, previsto nella giornata di oggi, lasciando chiusa e non aprendo la saracinesca di ingresso/arrivo della portata idrica allo stesso serbatoio.

