Quattro milioni a Cosenza, per il Palasquash... più grande d’Italia

«Il Palasport dello Squash di Cosenza che ospiterà anche il centro Tecnico della Federazione Italiana Gioco Squash, diventerà presto una magnifica realtà».

Lo afferma il sindaco Franz Caruso commentando la pubblicazione, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del decreto con il quale diventa ufficiale l’ammissione di Cosenza al finanziamento di 4 milioni di euro, a valere sulla Misura 3.1 “Sport e inclusione sociale” - cluster 3 del Pnrr, per la realizzazione, su viale Giacomo Mancini, nell’area adiacente il Parco Nicholas Green, nei pressi di via Popilia, di una funzionale e moderna struttura sportiva dedicata allo squash, unica nel suo genere in tutto il paese, capace di ospitare manifestazioni nazionali ed internazionali e con una capienza di 500 posti a sedere.

«La pubblicazione del decreto – sottolinea Caruso – ufficializza un risultato che avevamo già conseguito ed accolto con particolare soddisfazione. Va dato atto – ha aggiunto il primo cittadino – all’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli di aver seguito da vicino tutto l’iter che ha condotto a questo importante risultato, così come un doveroso ringraziamento desidero rivolgere alla presidente della Federazione Squash, Antonella Granata, che ha creduto nelle potenzialità di Cosenza come importante sede di un impianto sportivo in grado di ospitare in futuro importanti manifestazioni nazionali ed internazionali».

