Corigliano Rossano, a 7 anni dalla tragica alluvione tante parole e nessun intervento

Ricorre domani il settimo anniversario della disastrosa alluvione che il 12 agosto del 2015 sconvolse il territorio a valle dell’allora città di Rossano ed anche parte dell’ex città ausonica, lasciando ferite profonde che ancora oggi manifestano la loro pericolosità soprattutto in caso di malaugurati nuovi eventi atmosferici di notevole entità come, purtroppo sta avvenendo in diverse parti della Penisola. L’evento alluvionale del 2015, come detto, ha lasciato i segni materiali, ma sembra abbia cancellato dalla mente di coloro i quali sono preposti alla custodia ed alla salvaguardia del territorio e della vita dei cittadini, sicuramente a rischio in caso di eventi atmosferici forti, quanto accaduto sette anni fa.

Non si spiega diversamente il lassismo delle istituzioni preposte, come la Regione e gli enti direttamente dipendenti da essa, in presenza di situazioni fuori controllo come gli alvei dei torrenti, anche di quelli che furono responsabili di quel disastro, completamente pieni di detriti o di vegetazione fittissima che impedirebbe il deflusso delle acque al mare facendo da diga per il sicuro straripamento delle acque verso i terreni coltivati e verso le abitazioni.

