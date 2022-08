Maltempo e danni a Rende, il sindaco Manna scrive a Occhiuto

Anche ieri pomeriggio alberi caduti a terra e preoccupazioni da parte dei cittadini che hanno percorso le strade che attraversano Quattromiglia e la zona industriale. In particolare un nostro lettore ci segnala quel che è accaduto in via Nobile dove gli automobilisti si sono trovati davanti a un ostacolo imprevisto.

E, proprio in seguito delle criticità alla viabilità registrate, dopo il violento nubifragio abbattutosi nelle ore precedenti, il sindaco Marcello Manna, ha inviato una lettera al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, chiedendo l’intervento immediato dell’ente.

«Gli ultimi straordinari eventi climatici hanno posto in maniera ancor più stringente l’urgenza di intervenire in maniera sistemica sulla raccolta delle acque e la messa in sicurezza delle zone della nostra città che presentano maggiore criticità. Programmare azioni incisive che potranno consentirci di ripristinare la corretta e sicura viabilità, oltre all’incolumità dei cittadini, appare ancor più improcrastinabile visti i cambiamenti climatici in atto», spiega il primo cittadino.

