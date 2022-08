Cosenza, ok alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione

Largo al personale Amministrativo, tecnico e ausiliario. Sono state confermate le cifre delle immissioni in ruolo autorizzate per loro. Numeri niente male vistati giovedì nel corso del faccia a faccia tra i sindacati regionali di categoria e i vertici dell’ufficio scolastico regionale. È stato il primo di due incontri, l’altro s’è svolto ieri, mirati a organizzare al meglio l’anno scolastico che verrà. Giovedì i riflettori sono stati puntati sul comparto scuola in generale, con focus sulle immissioni in ruolo del personale Ata. Ieri invece s’è parlato anzitutto dei dirigenti scolastici, con attenzione alle scuole sottodimensionate che quindi dovranno essere affidate a reggenze, cioè a presidi di altri istituti autonomi. C’è da capire sia le scuole che devono finire in reggenza, sia i termini entro i quali eventualmente i dirigenti interessati devono fare domanda per partecipare alle nomine.

Sono 210 le immissioni previste per il personale Ata, 71 delle quali in provincia di Cosenza. Se si passa ad analizzare le singole figure, riguarderanno 43 Collaboratori scolastici, 20 Assistenti amministrativi, 6 Assistenti tecnici, 1 Guardarobiere e 1 Cuoco. Non è prevista nessuna immissione in ruolo per quanto riguarda i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), poiché risulta esaurita la graduatoria di merito.

