Più posti disponibili negli asili nido, fondi in arrivo anche per Cosenza

Una buona notizia che riguarda anche il Comune di Cosenza. In arrivo fondi per aumentare i posti disponibili negli asili nido pubblici e saranno previsti, inoltre voucher per le famiglie. Con circa 200 utenti coperti dal servizio pubblico e privato e 1338 residenti nella fascia d’età tra 3 e 36 mesi, il Comune di Cosenza beneficerà di ben 222.520,62 euro di risorse finanziarie per il 2022 per creare nuovi posti aggiuntivi per asili nido pubblici. Sono previsti sostegni economici anche per quanto riguarda le strutture private accreditate.

Diventa, infatti, operativo il decreto preparato dal Viminale con Mef, Istruzione e con il ministero per il Sud che distribuisce la prima rata del fondo creato dal governo Draghi con l’ultima legge di bilancio. Così con questo primo stanziamento la disponibilità attuale di posti negli asili nido comunali aumenta del 10,9% a livello nazionale e nell’elenco dei Comuni a cui sono state assegnate le risorse c’è anche Cosenza. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che ripartisce le risorse finalizzate a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni (Lep). Si tratta di un’opportunità importante per tantissime famiglie che potranno usufruire di un servizio indispensabile senza dover affrontare un costo economico eccessivo.

