Torremezzo di Falconara, bimba rischia di annegare. E' grave in ospedale a Cosenza

Una bimba di due anni ha rischiato di annegare, nel pomeriggio di oggi, a Torremezzo di Falconara Albanese, località balneare del Tirreno cosentino. La piccola, secondo quanto si è potuto apprendere, è sfuggita al controllo dei genitori ed è finita in acqua. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e, all’arrivo dell’equipe medica guidata dal dottore Pasquale Gagliardi giunta in elisoccorso, la situazione è apparsa disperata. Le condizioni della bambina sono state giudicate gravi. A seguito dell’intervento dei sanitari la bimba è stata intubata e rianimata. Successivamente è stata trasportata con l'elisoccorso nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove ora si trova ricoverata. Le sue condizioni secondo i sanitari rimangono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

