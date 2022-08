Incidente in montagna a Fagnano, giovane di Torano in gravi condizioni

È in terapia intensiva ma vivo. Sono queste le ultime notizie provenienti dal nosocomio dell’Annunziata di Cosenza, dove un ragazzo di Torano Castello è stato trasportato in eliambulanza nel corso del giorno di Ferragosto dopo essere rimasto ferito a seguito d’un incidente stradale.

Per quello che si è saputo il giovane, nel corso dell’appuntamento ferragostano, si trovava nella zona montana di “Parco Caloria” appunto a Fagnano, e sarebbe stato trovato riverso nell’erba in prossimità d’una cunetta mentre era alla guida d’un quad. Il mezzo si sarebbe verosimilmente ribaltato. Le sue condizioni sarebbero parse subito critiche, tuttavia non in pericolo di vita almeno secondo i sanitari del 118 che l’hanno visitato dopo l’arrivo sul posto a bordo di un’ambulanza.

