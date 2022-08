Si smarrisce dopo la funzione religiosa, ritrovata in stato confusionale a Rossano

Si smarrisce dopo la funzione religiosa ma viene per fortuna ritrovata dagli agenti della polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano. L'episodio è avvenuto il giorno di Ferragosto nel centro storico di Rossano dove la donna, in vacanza in città, si era recata per partecipare ad una funzione religiosa a conclusione della quale si è persa e non ha fatto rientro a casa. I familiari hanno allertato subito le forze dell'ordine che sono riuscite a rintracciarla per le strade in stato confusionale dopo averla rifocillata e tranquillizzata l'hanno riportata a casa.

