Tir in fiamme a Cassano, il conducente si salva staccando il rimorchio

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza - distaccamento di Rossano - è intervenuta sulla SS534 al km 20+600, in località Lattughelle nel comune di Cassano sullo Ionio, per l'incendio di un automezzo in transito. Interessato dal rogo un rimorchio con pianale in legno adibito al trasporto di bottiglie di acqua.

Il conducente, accortosi delle fiamme e del fumo che fuoriusciva dal lato sinistro del veicolo, ha accostato e tempestivamente sganciato la motrice, spostandosi in zona sicura. Probabile causa una anomalia al sistema frenante, il cui surriscaldamento ha innescato l'incendio del rimorchio. Non si registrano danni a persone.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e alla completa estinzione delle fiamme. Sul posto carabinieri e polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Personale Anas è intervenuto per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

© Riproduzione riservata