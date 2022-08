Autobus in fiamme sulla 106 nei pressi di Mirto Crosia, avaria al motore

Autobus prende fuoco mentre transita sulla statale 106. In particolare il mezzo di trovava proprio all'imbocco del centro abitato di Mirto Crosia quando l'autista si è reso conto che dal vano motore uscivano fiamme e fumo. Per fortuna non vi erano passeggeri a bordo e, una volta fermata la corsa, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano e i carabinieri della locale stazione. Il mezzo è andato completamente distrutto ma per fortuna non si registrano feriti.

