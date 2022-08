Cosenza, ok ai lavori allo stadio "San Vito-Marulla": domenica la sfida con il Modena

“La Commissione Provinciale di Vigilanza, riunitasi ieri in Prefettura e il Gruppo Operativo di Sicurezza riunitosi stamattina in Questura, hanno dato l’ok ai lavori effettuati dal Comune per una migliore efficienza e sicurezza dello Stadio San Vito-Marulla”. Lo annuncia il sindaco, Franz Caruso, che in questi giorni ha mantenuto costanti contatti telefonici con l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, presente a tutte le operazioni di verifica dei lavori allo stadio che domenica prossima, 21 agosto, alle ore 20.45 ospiterà il primo incontro in casa del nuovo campionato, tra il Cosenza e il Modena.

“Gli incontri svolti, ieri in Prefettura a cui è seguito il sopralluogo allo stadio per la verifica puntuale degli interventi effettuati da parte del Comune, e oggi in Questura, con il tavolo tecnico prima e con il Gos a fine mattinata – ha affermato il sindaco Franz Caruso – sono risultati proficui e quindi utili a rispettare le prescrizioni che erano state indicate al Comune non solo dal Gos, ma anche dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalla Lega di serie B. Di ciò siamo molto soddisfatti perché significa che lo stadio San Vito-Marulla oggi rispetta ampiamente gli standard e i parametri di efficienza e sicurezza. Adempiere alle prescrizioni che erano arrivate, osservando perfettamente il cronoprogramma dei lavori, garantendo, quindi, le tempistiche indicate, non è stato facile, né era scontato. Ma ci siamo riusciti, andando anche oltre. E, infatti, abbiamo provveduto a implementare l’illuminazione della rampa realizzata per migliorare l’afflusso e il deflusso delle tifoserie, con la collocazione di tre nuovi proiettori, anche se ciò non rientrava nelle prescrizioni a cui ottemperare”.

“Ringrazio l’assessore Covelli - ha concluso il sindaco - che, nonostante il periodo feriale, ha voluto seguire da vicino i lavori che sono stati eseguiti e i tecnici comunali, l’Architetto Giuseppe Bruno, l’ing. Pietro Filice e l’ispettore Giacomo Fuoco. Ora tutti allo stadio domenica a tifare per il nostro magico Cosenza”.

