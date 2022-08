Paola, anche il Consiglio dice “no” al raddoppio della galleria

Il Consiglio comunale di Paola ha “bocciato” ieri lo studio di fattibilità sul raddoppio della galleria Santomarco relativo al progetto dell’Alta Velocità della tratta Salerno-Reggio Calabria.

Ad aprire i lavori dell’assise sono stati i rappresentanti dei Comitati “Santomarco” e “Pantani”. Poi è stato il turno dei sindaci dei comuni limitrofi. In particolare Francesco Candreva (Falconara), Cosimo De Tommaso (San Lucido), Giacomo Middea (Fuscaldo) e Marcello Manna (Rende) hanno espresso dubbi e in alcuni casi anche contrarietà al progetto.

Mentre Pietro Caracciolo (primo cittadino di Montalto Uffugo) ha riferito come saranno presentate osservazioni e non è tutto definito.

Fabio Iaccino per l’Utc di Paola ha chiarito a Caracciolo come anche se si tratti di uno studio di fattibilità con la nuova legge si potrà andare rapidamente a espletare la gara. Per Vittorio Crocicchio ex segretario Cgil «il progetto è devastante per i nostri territori. Rfi ci ha imposto quel progetto».

Il sindaco ha riferito come occorra «creare un ampio Comitato intercomunale a tutela dei cittadini per far valere i propri diritti». Ha poi ringraziato i consiglieri comunali Andrea Signorelli e Marianna Saragò per la sinergia ed evidenziato: «non possiamo accettare questo tracciato».

