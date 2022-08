Scarico abusivo in mare a Fuscaldo, la denuncia... di Occhiuto

Scoperto nel territorio di Fuscaldo uno scarico illegale. Lo annuncia il presidente della regione Roberto Occhiuto.

Nel merito il governatore si sta facendo carico delle segnalazioni che provengono in particolare dalle associazioni ambientaliste a difesa del mare sul territorio, oltre che naturalmente dai cittadini calabresi e dai bagnanti. «Nelle ultime ore – scrive Occhiuto - durante l’attività di monitoraggio delle coste e dei depuratori una squadra della Regione ha rilevato e certificato la presenza di uno scarico anomalo. Il caso è già stato segnalato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, alla Capitaneria di Porto e al Comune di Fuscaldo. In questi mesi abbiamo realizzato centinaia di controlli e sopralluoghi, riscontrando - in alcuni territori - numerosi potenziali scarichi abusivi, per i quali sono già in corso accertamenti».

